/ Вопрос с утилизацией мертвых животных решили в Челябинске

Названа организация, которой доверят утилизацию.

Утилизировать мертвых животных позволят МУП «ГорЭкоЦентр». На данный момент за вывоз с улиц города не отвечает никто. Это произошло из-за того, что в новом контракте, который организация заключила с городом, сбор мертвых животных в качестве обязательства не прописан. Исправить ситуацию помогут изменения в законе Челябинской области. К такому выводу пришли специалисты в ходе круглого стола Общественной палаты региона.



В закон необходимо добавить одно слово - «сбор», утилизация тел в нем уже прописана. Работа по внесению изменений началась осенью прошлого года. Процедура эта сложная, принять изменения еще должны будут депутаты Законодательного Собрания Челябинской области. - пояснила старший государственный ветеринарный инспектор отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области Елена Дзёх.

Когда изменения внесут, предложить свои услуги сможет любая компания, но, по мнению специалистов, желающих, помимо ГорЭкоЦентра, не появится.



На данный момент принято решение направить в адрес заместителя губернатора Сергея Сушкова, председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша и министра сельского хозяйства Алексея Кобылина официальные письма от Общественной палаты Челябинской области с просьбой взять сложившуюся ситуацию в части незамедлительного законодательного урегулирования вопросов под личный контроль.

Добавим, за самовольное захоронение или выброс тела животного предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для физического лица. Если домашнее животное умерло, его хозяевам предстоит пройти целый квест.

В первую очередь необходимо обратиться в ветстанцию, чтобы выяснить, от чего погибло животное. Причиной могут быть опасные инфекции. После диагностики и получения заключения тело необходимо утилизировать. Сегодня в Челябинской области работает один ветеринарно-санитарный утилизационный завод, находится он в Увельском районе, также есть скотомогильники и частные крематории. - рассказал сайту «Первый областной» главный ветеринарный врач ОГБУ «Челябинская ветстанция» Иван Полосков.





Список южноуральских предприятий, занимающихся уничтожением трупов животных:



Сосновский муниципальный район



Зоокремация 74.РФ СОНКО «Спаси меня» Челябинск, Ферросплавная, 79 8-900-077-11-77

ООО «Эккрид» Ekkrid.ru Увелка, Увельского района 8-908-08-101-48

Челябинская ветеринарная служба «Ритуал Энимал» Ritualanimal.ru Челябинск, Котина, 5 8-351-282-46-93



Южноуральский городской округ



ООО «ЭККРИД» Увельский район, пос. Увельский 8-351-66-3-17-37

ОГБУ «Увельская ветстанция» подразделение «Южноуральская ветлечебница» г. Южноуральск, ул. Советская, д. 140 8-351-34-4-95-42

ОГБУ «Увельская ветстанция» п. Увельский, ул. Энергетиков, д. 3 а 8-351-66-3-17-37



Карабашский городской округ



ООО «ЮВИН» Г. Копейск, пр. Коммунистический,18/28 8-900-024-99-67

Администрация Карабашского городского округа Г.Карабаш, ул. Металлургов, д. 3, каб. 210 8-351-53-2-30-88



Локомотивный городской округ



Администрация Локомотивного городского округа Куницина Марина Александровна, и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительной политики 8-351-33-5-67-69



Верхнеуфалейский городской округ



ОГБУ «Каслинская ветстанция» Г. Верхний Уфалей, ул. Бабикова, д. 127 8-351-64-2-16-09



Кыштымский городской округ



ОГБУ «Озерская ветсанция» Г. Кыштым, ул. Механическая, д. 23 8-351-51-4-32-47

МКП «Дорсервис» Г. Кыштым, ул. Ленина, д. 54 а 8-351-51-4-33-29



Челябинский городской округ



ОГБУ «Челябинская ветстанция» г.Челябинск, Свердловский тракт, д. 18 а 8-351-214-14-14

СОНКО «Фонд зоозащиты «Спаси меня» Г. Челябинск, ул. Ферросплавная, д. 79 8-351-776-00-90 8-900-077-11-77



Ашинский муниципальный район



ОГБУ «Златоустовская ветстанция» г. Сатка, ул. Шоссейная, д. 16 8-351-61-5-50-71



Нагайбакский муниципальный район



ИП Самойлов В.Л. Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Янги-Аул, ул. Центральная, 61 8-904-971-22-20

ОГБУ «Нагайбакская ветстанция» Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. Механизаторов, д. 16 8-351-57-2-24-72



Снежинский городской округ



Здание-биометрическая яма Г.Снежинск, н/о 8-351-46-9-20-85 8-351-46-2-23-82



Верхнеуральский муниципальный район



ООО «КомРит» Г. Сатка, ул. Кирпичная, д. 16 8-912-891-66-36



Озерский городской округ



ОГБУ «Озерская ветстанция» г. Озерск, ш. Озерское, д. 14 8-351-30-7-50-26 8-351-30-7-06-83

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» г. Озерск, ш. Озерское, д. 7 8-351-30-7-48-76



Пластовский муниципальный район



ООО «ЭККРИД» Увельский район, пос. Увельский 8-351-66-3-17-37



Кунашакский муниципальный район



с. Кунашак с. Кунашак, ул. Ленина, 92 (администрация сельского поселения) 8-351-48-2-85-85

с. Сары с. Сары, ул. Свердлова, 16 (администрация сельского поселения) 8-351-48-76-1-67

с. Большой Куяш с. Большой Куяш, ул. Калинина, 19 (администрация сельского поселения) 8-351-48-52-1-83

п. Дружный п. Дружный, ул. Центральная, 7 (администрация сельского поселения) 8-351-48-73-2-02

с. Усть-Багаряк с. Усть-Багаряк, ул. Ленина,35 (администрация сельского) поселения) 8-351-48-75-2-40

с. Халитово с. Халитово ул. Целинная,33 (администрация сельского поселения) 8-351-48-74-1-16

с. Аширово с. Аширово ул. Центральная, 37 (администрация сельского поселения) 8-904-800-38-24

п. Муслюмово ж.д-ст п. Муслюмово ж.д-ст. ул. Лесная, 2-д 8-351-48-51-0-50

