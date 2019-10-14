В администрации Челябинска новое назначение

Наталья Котова представила нового руководителя КУИиЗО.

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В администрации Челябинска снова кадровые изменения. На аппаратном совещании временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова объявила о новом назначении. Место председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям заняла Оксана Шейкина.

«Давайте пожелаем удачи. Я искренне Оксане Владимировне желаю успехов, потому что должность сложная, работа ответственная. В настоящее время много идет кадровых изменений. Я надеюсь, что вы справитесь, а мы вам поможем», — подчеркнула на аппаратном совещании врип главы Челябинска Наталья Котова.

Отметим, что Оксана Шейкина 10 лет занимала должность начальника отдела исполнения службы судебных приставов. С 2012 года занимала должность заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления администрации Челябинска. С 2015 года — заместитель председателя КУИиЗО Челябинска.