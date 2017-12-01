/ Путешествовать с помощью Яндекс.Навигатора можно без Интернета

Разработчики предложили новую услугу большой аудитории пользователей.

Популярные приложения от компании Яндекс, Навигатор и Карты, теперь можно использовать в любое время. Даже без интернета система позволит проложить маршрут или отыскать нужный адрес. Офлайн-режим включается автоматически, если в память устройства загружены карты региона. Их предлагают обновлять раз в месяц для сохранения актуальности.



Теперь не нужно сначала выезжать с подземной парковки, чтобы построить маршрут — он будет рассчитан сразу. Когда появится устойчивое соединение с интернетом, приложение получит информацию о пробках и проверит, нет ли маршрута быстрее. Если интернет отключится уже в пути, приложение продолжит предупреждать о скоростных ограничениях и подсказывать водителю манёвры. А если тот пропустит свой поворот — сразу перестроит маршрут. Кроме того, офлайн-режим поможет сэкономить на роуминге в дальних поездках: собираясь в дорогу, можно скачать карты всех регионов, которые предстоит проехать, и отключить мобильный интернет. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь компании Яндекс Александра Репьева.

Навигатор будет «разговаривать» с автомобилистами и в офлайн-режиме. Пользователи все еще могут выбрать, кто будет вести их к конечной точке: стандартная озвучка, Федор Бондарчук, Василий Уткин, Гарик Харламов, Баста, Оптимус Прайм, или персонажи из «Звездных войн» — Дарт Вейдер и магистр Йода.





