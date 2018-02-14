/ Южноуральцы отправили гуманитарную помощь на Донбасс

Более 20 тонн продуктов, игрушек и канцелярии получат в Горловке, Донецке и Макеевке.

Ценный груз адресовали ветеранам Великой Отечественной войны и воспитанникам детских домов, всего это более 300 человек. Отправка груза состоялась сегодня, 14 февраля, на Троицком тракте. Предполагается, что до места назначения товары доберутся к 23 февраля и станут приятным сюрпризом к празднику.



Часть груза будет распределена по интернатам и детским домам. В Горловке это Центр социальной реабилитации детей-инвалидов, в Донецке — Донецкая школа-интернат № 1, Детский дом «Теремок», в Макеевке — интернат и Амвросиевская школа-интернат № 4. — уточнили в пресс-службе Единой России.

В сборе гуманитарного груза оказали помощь комбинат «Увелка» и отделения партии. Это уже третья подобная акция.

