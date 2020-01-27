Кто ты, Игорь, что заинтриговал челябинцев в выходные?

Жители предположили, что появившиеся в сети призывы к поддержке, — это очередная акция от аэропорта.

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В минувшие выходные в телеграмм-каналах и социальных сетях появились призывы поддержать Игоря, только, какого именно, оставалось загадкой до сегодняшнего утра. Примечательно, что к распространению агитационных картинок присоединилось в субботу и воскресенье даже Минспорта, которое ранее в подобных акциях замечено не был.





Жители гадали, что за Игорю так требуется твердое плечо южноуральцев. Большая часть комментаторов сошлась во мнении, что это очередная пиар-акция челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова. Не угадал никто.

Интригу раскрыло сегодня Министерство спорта: поддержать челябинцев и жителей области попросили Игоря Омелина, члена олимпийской сборной Российской Федерации, который 23 февраля примет участие в Кубке мира Fis по фристайлу Audi в дисциплине ски-кросс. Он состоится на миасском горнолыжном курорте «Солнечная долина».



