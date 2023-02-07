Алексей Текслер поручил развивать долгосрочное партнерство реального сектора экономики с вузами

Стимулировать сотрудничество предлагается, в том числе, грантами для университетов

Челябинская область имеет все шансы не только успешно работать на импортозамещение, но и создавать уникальные технологии. Об этом в канун Дня российской науки заявил глава региона Алексей Текслер, проведя расширенное заседание Совета по вопросам высшего образования и науки.



«Челябинская область — регион практиков, регион, который всегда научную мысль трансформировал в конкретные результаты труда. Перед нами стоят масштабные задачи в плане повышения инвестиционной привлекательности региона, серийного производства, укрепления научной и образовательной инфраструктуры. Нам необходимо задействовать весь научно-образовательный потенциал, трудовые ресурсы, чтобы не просто заменить технологический импорт, но и создать новые, не имеющие аналогов в мире, способы производства и технологии. Вопрос в сроках, нужна новая, более высокая динамика от идеи до воплощения в виде серийного пуска»,— призвал губернатор.

Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий отметил, что Челябинская область входит в топ-20 регионов в рейтинге научно-технологического развития Минобрнауки России.

«В Челябинской области делается очень много для проведения фундаментальных, прикладных научных исследований. Мы видим конкретные результаты в первую очередь по активности челябинских вузов и предприятий в УМНОЦ, особенно это стало заметно за последний год, серьезно выросло не только количество, но и качество проектов, которые в портфеле НОЦ. К примеру, совместные проекты с автомобильным заводом „Урал“ уже выполнены»,— рассказал Евгений Гурарий.

Чтобы усилить возможности вузов, помощник полпреда предложил объединяться в консорциумы, развивать молодежные научные лаборатории, взаимодействовать не только на локальном, но и на межрегиональном уровне.





Губернатор Челябинской области поручил реальному сектору экономики активнее сотрудничать с вузами, расширять программу грантов для университетов по разработке импортозамещающей продукции в кооперации с индустриальным партнером. Не менее важно взращивать молодые кадры — вовлекать детей и студентов в научные исследования, создавать новые кванториумы, ИТ-кубы. Кроме того, Алексей Текслер поставил задачу усилить профориентационную работу по медицинскому направлению.

Успешные примеры создания научно-технического задела в регионе есть. По этому пути идут завод «УРАЛ», «Современные технологии изоляции ППУ», «Магнитогорский завод прокатных валков» и другие. По мнению губернатора, одним из лучших примеров кооперации промышленных предприятий и науки является реализуемый проект АЗ «УРАЛ» и ЮУрГУ по созданию арктического автобуса.