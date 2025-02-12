Нацпроект «Демография» позволил южноуральцам получить материальную помощь на 25 млрд рублей

Семьи с детьми получали четыре вида региональных выплат

В Минсоце области подвели итоги национального проекта «Демография», который завершился в 2024 году. За шесть лет работы проекта семьи с детьми получили четыре вида пособий на общую сумму около 25 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра социальных отношений Любовь Истомина.

«Самой востребованной выплатой оказалось областное единовременное пособие при рождении ребенка. За шесть лет его получили около 150 тысяч семей. Сегодня размер пособия составляет 6 879 рублей», — отмечает Любовь Истомина.

Около 30 тысяч семей каждый год получали ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка.

Областной материнский капитал получили 20 708 многодетных семей. Сегодня его размер составляет 133 364 рубля, деньги можно расходовать по девяти направлениям.

Кроме того, около 20 тысяч многодетных семей получали ежемесячную выплату на третьего ребенка и последующих детей. Сегодня выплата составляет 15 825 рублей, но положена она только тем, чей ребенок родился до 1 января 2023 года, остальные могут оформить единое пособие на детей в Соцфонде.

«Да, пока рождаемость в области падает. Это связано с демографической ямой конца 90-х годов. Но без озвученных мер поддержки рождаемость могла бы быть еще меньше», — замечает Истомина.

В 2025 году финансовая поддержка семей продолжится уже в рамках нового нацпроекта.

При рождении первого малыша можно по-прежнему получить областное единовременное пособие в размере 6 879 рублей. А если отец и мать и малыша — студенты не старше 24 лет и получают первое высшее образование очно — региональный студенческий капитал в размере 1 млн рублей. Студенческий капитал появился в 2024 году, на его получение уже заявились 15 семей — Минсоц готовится направить выплату.

На второго ребенка платится ежемесячное пособие, пока малышу не исполнится годик.

После рождения третьего малыша у семьи возникает право на областной маткапитал, единовременное пособие на сборы в школу, ежемесячную выплату на оплату ЖКХ, выплату на проезд в общественном транспорте и право на бесплатный земельный участок.