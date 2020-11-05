Участницы проекта «Рожденная побеждать» продолжают подготовку к финалу

Поддержать девушек приехали представители органов власти и заслуженные артисты.

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В Челябинске продолжается конкурс «Рожденная побеждать», в рамках которого женщины с ограниченными возможностями здоровья раскрывают творческие таланты, демонстрируют свою целеустремленность и красоту. Ежедневно участницы посещают мастер-классы и репетируют танцевальные и вокальные номера.

Поддержать девушек в их стремлениях приехали заслуженные артисты и представители органов власти — Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и заслуженный артист России Вячеслав Усольцев.

Проект «Рождённая побеждать» не первый год носит международный статус: благодаря ответственному по связям с государственными органами в Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» Амуру Хабибуллину на конкурс смогли приехать новые участницы.