Нацпарк «Таганай» претендует на победу в международном конкурсе

Южноуральцы представляют проект по внедрению солнечных батарей в туристические приюты.

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«Таганай» вошел в шорт-лист международной премии. Южноуральский национальный парк претендует на победу в VIII Форуме «Малая энергетика — большие достижения». Проект «Таганая» подразумевает установку солнечных батарей в туристических приютах.



Первые батареи появились в «Гремучем ключе» в 2015 году, до них там не было постоянного электроснабжения. При установке батарей решалось сразу несколько задач. Так, доставка оборудования осложнялась расположением приюта — он находится в восьми километрах от центрального входа и на высоте в 840 метров над уровнем моря, а путь туда лежит по труднодоступной территории

«Нашей целью было обеспечить постоянное энергоснабжение объектов туристической инфраструктуры парка. Все они находятся довольно далеко, территория в основном непроходима для транспорта. Кроме того, из-за природоохранного статуса в парке запрещено капитальное строительство»,— рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Алексей Яковлев подчеркнул, что опыт «Таганая» можно тиражировать и на другие природные территории, поскольку проблема электроснабжения стоит остро практически везде. Инициативу оценил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Это экологичное решение, которое полностью соответствует духу бережного отношения к природе. Таких инноваций должно быть больше, прежде всего, в сфере туристической инфраструктуры, южноуральских рекреационных зон»,— заявил глава региона.

Добавим, в оргкомитет конкурса «Малая энергетика — большие достижения» поступила 91 заявка — рекорд за всю историю премии. Всего в шорт-лист вошли 72 проекта из Австрии, Беларуси и России. Сама премия вручается с 2013 года. Её учредила Ассоциация малой энергетики, а соорганизатором выступает Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».