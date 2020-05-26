Национальный парк «Таганай» вновь можно посещать

Пока это необходимо делать с соблюдением мер профилактики.

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В Челябинской области свои двери открыл национальный парк «Таганай». О том, что территорию парка вновь можно посещать, сотрудники «Таганая» написали на своей странице в социальных сетях.

«Друзья, у нас отличная новость: с сегодняшнего дня в национальный парк снова можно приехать на однодневную прогулку. Работать с посетителями будут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил», — гласит сообщение на странице Национальный парк «Таганай».

С посетителями персонал будет работать в масках, перчатках, следить за дезинфекцией общих поверхностей. Во время регистрации посетителей просят соблюдать дистанцию. Когда в регионе будут смягчать ограничительные меры, сотрудники парка смогут открыть возможность останавливаться на территории приютов в палатках, но с соблюдением дистанции. Чуть позже, будут открыты и сами приюты.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что нацпарк «Зюраткуль» открылся для прогулок. Пока их можно совершать либо своей семьей, либо группами до пяти человек.