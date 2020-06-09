Аншлаг на новой эко-тропе появился в нацпарке «Таганай»

Он позволит туристам не пропустить поворот на урочище Семибратка.

Послушать 00:00

В Челябинской области на дороге между Златоустом и Миассом появился новый аншлаг. Конструкция позволит туристам, направляющимся в национальный парк «Таганай» не пропустить поворот на строящуюся эко-тропу, ведущую на Семибратку.

«В ближайшее время начнется обустройство полотна тропы. Новый кольцевой маршрут протяженностью 4,4 километра пройдет мимо Братьев — скальных останцов, которые и дали название этому месту», — сообщают сотрудники национального парка «Таганай».

На новой туристической тропе появится несколько смотровых площадок, с которых все желающие смогут увидеть и Большой Таганай, и Александровскую сопку, а также насладиться панорамным видом Златоуста.

Кроме того, в 2021 году будет построен визит-центр. В нем будет размещены помещение для наблюдения за природой, экспозиция, камеры хранения, сувенирные магазинчики, парковка и туалет. Работа же по созданию тропы и ее обустройство будут завершены уже к концу 2020 года.