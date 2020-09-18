ЧМК и «Зеленый город» подвели итоги конкурса «Эко-Проектор»

Авторы лучших работ получат по 100 тысяч рублей на воплощение идеи.

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29 победителей конкурса «Эко-Проектор» получат гранты от Челябинского металлургического комбината на реализацию представленных работ. В этом году на конкурс подали заявки 60 человек, предложив проекты по экологическому просвещению, «зеленому» праву, продвижению, добровольчеству и благоустройству территорий города.

«Комбинат поступательно выполняет свою экологическую программу, но наряду с собственными проектами обновления технологического оборудования считаем важным поддерживать и социальные инициативы — они немаловажная часть нашего комплекса экологических мероприятий. Мы наблюдаем, как грантополучатели претворяют в жизнь свои идеи: за два последних года на полученные от комбината деньги эти люди сделали немало полезного для челябинцев, начиная от проведения экологических игр до озеленения территорий», — отметил директор управления по работе с персоналом П АО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Грантовый конкурс «Эко-Проектор» , организованный ЧМК и общественной экологической организацией «Зеленый город», проводится в Челябинске третий год подряд. Эксперты оценивают актуальность тем, проработанность, возможность реализации проектов. Лучшие работы 2020-го получат гранты до 100 тысяч рублей на воплощение идеи в жизнь — их выделит Челябинский металлургический комбинат.

«В этом году наш конкурс вышел за рамки молодежных проектов: оргкомитет убрал возрастные ограничения. Это дало возможность рассказать о своих проектах большему количеству неравнодушных челябинцев», — рассказывает директор общественной экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелёвина.

Результаты конкурса будут опубликованы до конца сентября в группе экологической организации.