29 победителей конкурса
«Комбинат поступательно выполняет свою экологическую программу, но наряду с собственными проектами обновления технологического оборудования считаем важным поддерживать и социальные инициативы — они немаловажная часть нашего комплекса экологических мероприятий. Мы наблюдаем, как грантополучатели претворяют в жизнь свои идеи: за два последних года на полученные от комбината деньги эти люди сделали немало полезного для челябинцев, начиная от проведения экологических игр до озеленения территорий», — отметил директор управления по работе с персоналом П
Грантовый конкурс
«В этом году наш конкурс вышел за рамки молодежных проектов: оргкомитет убрал возрастные ограничения. Это дало возможность рассказать о своих проектах большему количеству неравнодушных челябинцев», — рассказывает директор общественной экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелёвина.
Результаты конкурса будут опубликованы до конца сентября в группе экологической организации.