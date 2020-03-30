Национальные парки Челябинской области просят не приезжать на их территорию

Популярные туристические места будут патрулировать во время нерабочей недели.

Национальные парки Челябинской области «Зюраткуль» и"Таганай" обратились на своих аккаунта в социальных сетях к южноуральцам с просьбой временно отменить планы и не посещать территории парков.

«Национальный парк "Зюраткуль" призывает всех, кто планирует приехать к нам на территорию — оставаться дома для Вашей же безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире!», — отмечает руководство парка.

«Таганай» обратился к жителям области с точно такой же просьбой.

«Друзья, впервые за всю историю существования национального парка мы обращаемся к вам с призывом — не приезжайте на Таганай! Доступ в Центральную усадьбу и на Чёрную скалу закрыт. До особого распоряжения. Конечно, отличная весенняя погода так и манит отправиться в поход, но сейчас лучше всего прислушаться к другим доводам и остаться дома. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. А возможность прогуляться по таганайским тропам ещё будет», — гласит обращение от руководства нацпарка.

Кроме того, популярные туристические места, базы отдыха, особо охраняемые территории будут патрулировать сотрудники министерства экологии вместе с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Организовать рейды поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В минувшее воскресенье состоялось заседание оперативного штаба по координации проведения мероприятий на территории Челябинской области с рассмотрением вопросов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Было решено проверить, как выполняются карантинные ограничения для граждан и юридических лиц. Будут организованы рейды на особо охраняемых природных территориях, в местах массового скопления людей. Также будем давать необходимые разъяснения, чтобы предупредить нарушения», — сообщает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сотрудники ведомств будут проверять соблюдение южноуральцами карантинных мероприятий.