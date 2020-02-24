Послушать
00:00
Традиционное совещание в администрации Челябинска из-за праздников пришлось перенести с понедельника на вторник. 25 февраля в 10 часов утра Наталья Котова проведет заседание с руководителями управлений администрации и главами районов города.
Чиновники предоставят отчеты по работе на прошедшей неделе и получат разнарядку на новую. Кстати, впереди всего четыре рабочих дня, но это не значит, что у руководителей подразделений будет меньше обязательств.
Следить за ходом собрания можно на сайте 1obl. tv, а также в социальных сетях «Первого областного».