Аппаратное совещание с главой города пройдет 25 февраля

Прямую трансляцию заседания проведет 1obl. tv.

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Традиционное совещание в администрации Челябинска из-за праздников пришлось перенести с понедельника на вторник. 25 февраля в 10 часов утра Наталья Котова проведет заседание с руководителями управлений администрации и главами районов города.

Чиновники предоставят отчеты по работе на прошедшей неделе и получат разнарядку на новую. Кстати, впереди всего четыре рабочих дня, но это не значит, что у руководителей подразделений будет меньше обязательств.

Следить за ходом собрания можно на сайте 1obl. tv, а также в социальных сетях «Первого областного».