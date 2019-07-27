Наталья Котова рассказала о выполнении поручений от Алексея Текслера

Глава города лично проверяет, как ведутся работы по благоустройству в Челябинске.

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова рассказала о выполнении поручений от Алексея Текслера. Среди них и подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, в которые входит благоустройство набережной реки Миасс.

«Набережная — одно из мест, которое будет благоустраиваться в рамках подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС», — подчеркнула Наталья Котова.

Эксклюзивно для медиахолдинга ОТВ Наталья Котова провела инспекцию, в ходе которой проверила как идет ремонт подземных переходов, проехалась на трамвае и показала свой рабочий кабинет.



Узнать подробности можно в программа «Красный блокнот» в воскресенье, 28 июля, в 21:30 на ОТВ.