Наталья Котова проведёт расширенное аппаратное совещание в прямом эфире

Пройдут награждение спортсменов и обсуждение грядущих мероприятий.

Как и в любой другой понедельник, 29-го июля утро в администрации города начнётся с аппаратного совещания. Однако в этот раз челябинцев ожидает формат расширенного собрания.

Совещание начнётся с награждения участников спартакиады между предприятиями города, а также призёров соревнований комплекса «Готов к Труду и Обороне». Затем пройдёт обсуждение подготовки к выборам 8-го сентября. Напомним, что в этот день в регионе пройдут выборы Губернатора Челябинской области. На заседании обратят внимание на приближающуюся юбилейную, 75-ю, годовщину Победы в Великой Отечественной войне и на мероприятия по поддержке ветеранов.

Совещание завершится рассмотрением деятельности молодёжных трудовых отрядов этим летом.

Все желающие могут присоединиться к прямой трансляции аппаратного совещания в понедельник, 29 июля, в 9:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».

