Наталья Котова рассказала о судьбе объектов к ШОС и БРИКС

Также глава города затронула вопрос о долгостроях на гостевых маршрутах.

Сегодня, 22 июля, Наталья Котова прокомментировала перенос встречи президентов стран-участниц ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург. В частности, глава города разъяснила, что случится с объектами, которые были построены к саммитам.

«Наш город отвечал за подготовку дорожной части и благоустройство. Здесь никакие работы не остановлены. В Челябинск поступило около 8 миллиардов рублей. Большая часть контрактов либо уже заключена, либо будет в ближайшее время. Подготовка к саммитам продолжается. Я думаю, здесь мы всё доведём до конца, и жители города всё равно получат те объекты, скверы и общественные пространства, которые мы планировали сделать. Всё будет выполнено в полном объёме»,— заявила Наталья Котова.

Также глава города заявила, что многие коммерческие проекты, вроде президентских деревень или нового международного аэропорта, тоже будут достроены. Под вопросом остается лишь судьба долгостроев на гостевых маршрутах. Те из них, что находятся на ранней стадии готовности и не имеют достаточного финансирования, могут быть перепроданы новым подрядчикам или вовсе попасть под снос.

Напомним, что 19 июля глава государства Владимир Путин во время своей встречи с Алексеем Текслером в Магнитогорске заявил, что встречи президентов стран ШОС и БРИКС пройдут в Санкт-Петербурге, тогда как в столице Южного Урала пройдет вся деловая часть саммитов.