Дмитрий Нагиев будет вести День города в Челябинске

Также на празднике выступит популярная группа «А-Студио».

Сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии озвучили праздничную афишу Дня города. Челябинцев 7 сентября порадуют выступления именитых звёзд российской эстрады.

На площади Революции споют Владимир Пресняков с Натальей Подольской. Кроме того, свои самые яркие и популярные хиты исполнит группа «А-Студио». Концерт будет вести Дмитрий Нагиев. Вкусы и желания молодёжи города тоже учли.

«На площади возле ледовой арены „Трактор“ выступят Федук и Леша Свик», — рассказал на совещании Сергей Авдеев, заместитель Главы города по социальному развитию.

А на главной пешеходной улице города традиционно пройдёт фестиваль КВН «Кубок Челябинска».

Контракты со звёздами подписаны, все нюансы решены. Остаётся только ждать 7 сентября.