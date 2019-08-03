Глава Челябинской области Алексей Текслер вчера, 2 августа, посетил
Средства, собранные во время забега, будут переданы благотворительному движению помощи онкобольным детям «Искорка», на лечение
Глава региона поздравил южноуральцев с праздником и подчеркнул важность благотворительного забега.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днём железнодорожника! Это важный праздник для нашей Челябинской области. Именно отсюда берёт своё начало Транссибирская магистраль. Тысячи южноуральцев пользуются услугами российских железных дорог. Южно-Уральская железная дорога является крупнейшим социально-ответственным работодателем и одним из самых крупных налогоплательщиков нашей области. Что важно? Важно то, что сегодня большое спортивное событие, и я рад, что вы продолжаете и преувеличиваете спортивные традиции Южно-Уральской железной дороги. Также, это, пожалуй, самое главное, сегодня мы можем оказать помощь и поддержать маленькую девочку Леру, которая нуждается в такой помощи, и я желаю ей скорейшего выздоровления. Дорогие друзья, каждый из вас, те, кто работает сейчас на железной дороге и, конечно же, наши дорогие и уважаемые ветераны, я желаю вам личных успехов, благополучия, профессионального роста, чтобы всё в вашей жизни было хорошо. С праздником! С Днём железнодорожника!», — обратился Алексей Текслер к южноуральцам.
По итогу забега было собрано 1 037 089 рублей. Все эти средства будут переданы на лечение Валерии.
Кроме благотворительного забега на празднике был организован концерт, где выступали творческие коллективы, а также интерактивные площадки,