Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем железнодорожника

Глава региона посетил спортивно-музыкальный фестиваль «Достигая цели!».

Глава Челябинской области Алексей Текслер вчера, 2 августа, посетил спортивно-музыкальный фестиваль «Достигая цели!», организованный в честь Дня железнодорожников. Мероприятие прошло на стадионе имени Е. Елесиной, где состоялся благотворительный забег, организатором которого выступила Южно-Уральская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» .



Средства, собранные во время забега, будут переданы благотворительному движению помощи онкобольным детям «Искорка», на лечение 4-летней Валерии Забродской, которой поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз.

Глава региона поздравил южноуральцев с праздником и подчеркнул важность благотворительного забега.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днём железнодорожника! Это важный праздник для нашей Челябинской области. Именно отсюда берёт своё начало Транссибирская магистраль. Тысячи южноуральцев пользуются услугами российских железных дорог. Южно-Уральская железная дорога является крупнейшим социально-ответственным работодателем и одним из самых крупных налогоплательщиков нашей области. Что важно? Важно то, что сегодня большое спортивное событие, и я рад, что вы продолжаете и преувеличиваете спортивные традиции Южно-Уральской железной дороги. Также, это, пожалуй, самое главное, сегодня мы можем оказать помощь и поддержать маленькую девочку Леру, которая нуждается в такой помощи, и я желаю ей скорейшего выздоровления. Дорогие друзья, каждый из вас, те, кто работает сейчас на железной дороге и, конечно же, наши дорогие и уважаемые ветераны, я желаю вам личных успехов, благополучия, профессионального роста, чтобы всё в вашей жизни было хорошо. С праздником! С Днём железнодорожника!», — обратился Алексей Текслер к южноуральцам.

По итогу забега было собрано 1 037 089 рублей. Все эти средства будут переданы на лечение Валерии.