Челябинск — 2021. Наталья Котова поделилась планами развития города

Их градоначальница озвучила во время ежегодного отчета.

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Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 30 июня, во время ежегодного отчета по результатам своей работы за 2019 год перед депутатами Городской Думы, поделилась планами развития города на 2020 и 2021 годы

Так, одним из первых пунктов значится завершение разработки и принятие до конца этого года Стратегии социально-экономического развития Челябинска до 2035 года и принятие нового генерального плана города.

«Будет продолжаться реализация национальных проектов в полном объеме („Образование“, „Демография“, „Экология“, „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, „Жилье и городская среда“). В 2020 году будет вложено 6 с половиной миллиардов рублей, большая часть этих средств будет направлена на развитие человеческого капитала и улучшение экологической ситуации», — поделилась Наталья Котова одним из пунктов плана развития Челябинска.

Помимо этого, будет продолжено привлечение средств федерального бюджета на целевые программы и проекты («Доступное и комфортное жилье», «Цифровой регион» и другие).

Затем продолжится стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие креативных кластеров и технопарков.

В части строительства планируется введение в эксплуатацию одного миллиона двухсот тысяч квадратных метров жилья, а также запланировано на территории города строительство 19 детских садов, 5 школ, 1 ФОКа.

На строительство и ремонт улично-дорожной сети в мэрии планируют потратить около 10 миллиардов рублей.

Не забыла глава Челябинска упомянуть и о вовлечении безработных граждан в самозанятость. По планам администрации, докризисный уровень будет достигнут к середине 2021 года.

Также было отмечено, что особое внимание будет уделено качеству городской среды, к которой трепетно относятся челябинцы.

«Будет создано и развито более 200 общественных пространств, дворов и территорий. Создание комфортных и безопасных условий должно изменить тренд оттока творческой молодежи и квалифицированных кадров», — добавляет Наталья Котова.

А в рамках городского озеленения будет высажено порядка 15 тысяч деревьев и кустарников.

Отметим, что отчет Натальи Котовой был принят депутатами Городской Думы единогласно.