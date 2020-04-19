Наталья Котова поздравила горожан с Пасхой

Также мэр поблагодарила челябинцев за то, что они остались дома.

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Сегодня, 19 апреля, православные христиане отмечают Пасху. В челябинских храмах уже прошли пасхальные службы. Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан со светлым праздником на своей странице в социальной сети Instagram, выложив красивое фото.

«Дорогие челябинцы! Поздравляю вас с Пасхой Господней! В этом году мы встречаем этот день в сложных условиях самоизоляции, когда нарушены традиции и изменен привычный ритм жизни. Я благодарю вас за то, что вы услышали наш призыв и остались дома минувшей ночью»,— написала Наталья Котова.

Также она добавила, что впереди всех верующих ждёт светлая неделя торжества ликующего христианства о Воскресшем Господе.

«Я от всей души поздравляю каждого из вас со Светлым Христовым Воскресением. Желаю всем вам здоровья, любви и благополучия. Пусть в доме каждого из вас царит радость и счастье. Христос Воскрес!»— добавила мэр.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, недавно вернувшийся с самоизоляции, также проводит этот праздник дома со своей семьёй и призывает горожан не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома.