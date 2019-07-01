/ Аппаратные совещания главы Челябинска проходят в новом формате

Количество докладчиков уменьшилось, а отчеты стали подробнее.

Аппаратные совещания, которые каждый понедельник проводит глава Челябинска, теперь обрели новый формат. Со вступлением в должность временно исполняющего обязанности главы Натальи Котовой отчеты стали подробнее, количество докладчиков уменьшилось. Главы и руководители управлений теперь обозначают все пункты, которые входят во фразу «все в плановом режиме».

Сначала докладывают главы районов, затем заместители главы города — каждый по всем своим направлениям, затем будут докладывать начальники управлений или председатели комитетов, смотря к кому вопросы.

— обозначила в начале аппаратного совещания Наталья Котова.

Действительное, аппаратное совещание 1 июля длилось больше часа. Наталья Котова успела не только узнать информацию по волнующим ее темам, но и сделать замечания. Например, ее не устроил доклад по ремонту подземных переходов. Она поручила проконтролировать работы, отметив, что лично не видит их, когда спускается в переход на площади Революции. Подрядчика могут отстранить от работ, если отчеты не совпадут с графиком и реальными результатами.