У мэра Челябинска диагностировали пневмонию

Наталья Котова работает дистанционно.

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Мэр Челябинска Наталья Котова ушла на больничный с диагнозом «пневмония». Об этом сообщил начальник Управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

«У Натальи Котовой диагностирована пневмония. Глава Челябинска лечится и работает дистанционно. Наталье Петровне скорейшего выздоровления», — прокомментировал ситуацию Владимир Сафонов.

Он также подчеркнул, что Наталья Котова трижды сдала анализ на новую коронавирусную инфекцию. Все три теста на COVID-19 показали отрицательные результаты.