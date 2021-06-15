Наталья Котова отправила глав районов на пешую прогулку по своим территориям

Такие осмотры, по мнению мэра, должны стать еженедельными

Во время проверки благоустройства районов Челябинска глава города Наталья Котова отметила недочеты практически во всех территориях. Она дала поручение главам районов устранить их в сжатые сроки. На аппаратном совещании 15 июня мэр предложила ввести новый формат для работы глав районов — еженедельные пешие прогулки по своим территориям.

«Продолжается вывоз мусора — за неделю 64 тонны. Проводится мониторинг состояния дворовых территорий, внутриквартальных проездов. В адрес управляющих компаний было направлено 7 замечаний по ненадлежащему содержанию дворов», — доложил главе города глава Ленинского района Александр Орел.

Наталья Котова отметила, что главам районов необходимо лично проверять ситуацию на своих территориях и докладывать о том, как устраняются замечания жителей по благоустройству.

«Будет правильно, если главы будут совершать пешие прогулки по своим районам. Я говорю, например, по ситуации, когда мы приехали в Ленинский район, — и там куча этих мешков [с мусором]. Территория большая, и невозможно все увидеть, наверное. И по итогам объездов вы мне будете докладывать: какие участки объехали, что увидели, что устранили. Такие проверки должны быть ежедневными. Потому что так не пойдет дело, что я буду у себя в социальных сетях читать жалобы и буду за вами ездить и контролировать ситуацию в районе. А вы там тогда зачем?» — отметила Наталья Котова.

Глава Советского района Владислав Макаров доложил, что все замечания по объезду мэра уже устранили. По другим районам отработка недостатков также находится в работе. Отдельную задачу глава города поставила по проверке содержания общественных пространств. Речь идет не только о парках и скверах, которые сейчас ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды», но и о тех объектах, где ремонт еще не делали.

«Просьба еще раз внимательно посмотреть, каким образом их обслуживают подрядные организации. По Калининскому району мне много фото присылают общественных пространств. Это и будет ваша первая пешая прогулка. И это всех глав районов касается», — обратилась мэр к главе Калининского района Сергею Колеснику.

Глава города также поручила главам районов проводить работу с жителями многоквартирных домов и объяснять им, что они могут менять управляющую компанию, если та не справляется со своими обязанностями. Районные власти должны объяснить людям, как они могут это сделать. Все жалобы по дворам после объезда мэра доведут до управляющих компаний и региональной Госжилинспекции.

Напомним, 13 июня Наталья Котова объезжала районы Челябинска. Тогда возмущение главы вызвало состояние стелы на въезде в Челябинск со стороны аэропорта имени Курчатова. Въездной знак, огромная надпись с названием столицы Южного Урала, был установлен чуть больше шести месяцев назад, но уже начал разрушаться.

14 июня глава администрации Челябинска побывала в Курчатовском и Калининском районах города. Она выслушала жалобы жителей на недостатки благоустройства и раздала поручения главам районов и городскому комитету дорожного хозяйства.