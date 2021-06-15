«Никому нет дела до людей»: глава Челябинска предложила сделать рейтинг управляющих компаний

Жалобы по проблемным дворам мэрия передаст в региональную Госжилинспекцию

В минувшие выходные дни глава Челябинска Наталья Котова проверила благоустройство территории в разных районах города, включая дворы жилых домов. По ряду адресов у мэра возникли вопросы к управляющим компаниям по содержанию дворов. Об этом мэр сообщила на аппаратном совещании со своими заместителями и главами районов 15 июня.

«Мы побывали в разных районах, заехали во дворы, куда не планировали. На улице Сулимова, 94а огромное количество мусора. Я удивляюсь терпению жителей. Там работает управляющая компания „Созвездие“. На Сталеваров, 66 есть вопросы к управляющей компании „Доверие“. На улице 250-летия Челябинска, 28 после ремонтных работ ПОВВ не восстановило благоустройство, люди мучаются проезжать по этой дороге. Давайте тогда за моей подписью отправлять информацию в ГЖИ», — заявила Наталья Котова.

Также жители дома № 94 на улице Сталеваров обратились в редакцию ИА «Первое областное» с жалобами на состояние своего двора, где после ремонта теплосетей подрядчик еще с прошлого года не восстановил благоустройство территории. Рядом с домом находится недострой, с которого недавно сорвался подросток. Люди просят снести эту постройку.

Глава города поручила главам районов проводить работу с жителями многоквартирных домов и объяснять им, что они могут менять управляющую компанию, если та не справляется со своими обязанностями. Районные власти должны объяснить людям, как они могут это сделать.

«Никому нет дела до людей! Главам районов даю поручение с собственниками провести собрание, объяснить, как сменить УК. Давайте делать рейтинг управляющих компаний города, чтобы жители могли видеть, какие из них работают наиболее эффективно», — отметила градоначальник.

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов ответил, что все жалобы по дворам после объезда мэра доведут до управляющих компаний и региональной Госжилинспекции.