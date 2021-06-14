Глава Челябинска проинспектировала благоустройство на северо-западе мегаполиса

Наталья Котова выслушала жалобы жителей Калининского и Курчатовского районов

14 июня глава администрации Челябинска Наталья Котова навестила с объездом Курчатовский и Калининский районы города, сообщает пресс-служба мэрии. Котова выслушала жалобы жителей на недостатки благоустройства и раздала поручения главам районов и городскому комитету дорожного хозяйства.



В Курчатовском районе мэр пообщалась с жителями улицы Куйбышева и микрорайона «Парковый». Претензии горожан были связаны с неубранными площадками для сбора отходов, низким качеством внутриквартальных проездов, разбитой дорогой на улице Клайна в «Парковом». Соответствующие поручения получили глава района Сергей Антипов и специалисты-дорожники. Антипов, в свою очередь общаясь с челябинцами, напомнил, что граждане сами могут обращаться в городскую думу и вносить предложения по благоустройству в рамках инициативного бюджетирования. Своевременную уборку контейнерных площадок Наталья Котова пообещала взять под личный контроль.

В Калининском районе глава города проинспектировала работы по обустройству тротуара на Комсомольском проспекте и другие точки. У мэра возникли вопросы к подрядчику, который укладывал плитку в сквере за ледовой ареной «Трактор»: здесь сейчас идет второй этап благоустройства, но результаты первого уже внушают опасения. На Университетской набережной горожане обратили внимание Котовой на засохшие саженцы, а жильцы дома по улице 250-летия Челябинску, 28 пожаловались, что уже 11 лет ждут восстановления разрушенного благоустройства. Действительно, внутриквартальная дорога здесь просто завалена щебенкой. Эта проблема характерна для многих местных дворов: напомним, 2 июня возле дома по 250 лет Челябинску, 21-а застряла в трещине возвращающаяся с выезда пожарная автоцистерна.

Однозначное одобрение главы города вызвал только сквер в районе Карпового пруда: здесь частный инвестор за свой счет озеленил большой пустырь, выстроил детские и спортивные площадки и теннисные корты и предоставил все это жителям.

Как сообщало Первое областное информагентство, накануне, 13 июня, Наталья Котова объезжала другие районы Челябинска. Тогда возмущение главы вызвало состояние стелы на въезде в Челябинск со стороны аэропорта имени Курчатова. Въездной знак, огромная надпись с названием столицы Южного Урала, был установлен чуть больше шести месяцев назад, но уже начал разрушаться.





