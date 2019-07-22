Наталью Котову не устроил ход работ по сносу незаконных ларьков в Челябинске

Ранее сообщалось, что один из киосков установили прямо после визита главы города в Курчатовский район.

После рабочего визита в Курчатовский район Наталья Котова приняла решение ввести запрет на выдачу разрешений на установку новых ларьков.

Сегодня, 22 июля, во время доклада главы Курчатовского района Сергея Антипова Наталья Котова подняла вопрос о сносе незаконного рынка напротив бывшего кинотеатра «Победа». Выяснилось, что большинство объектов до сих пор не убраны, несмотря на то, что сроки, которые давали арендаторам на самостоятельную уборку ларьков, уже прошли.

«В том же «‎Парковом»‎ демонстративно выставляют киоск, чтобы показать, что власти у нас нет. Чтобы людей не пугать, давайте вообще уйдем от этого. Тогда будет все понятно, потому что любой новый установленный объект будет незаконным»,— заявила Наталья Котова.

По итогам беседы было принято решение созвать совещание по этому вопросу с участием полиции, Управления торговли и частных предпринимателей города.