Наталья Котова назначила нового вице-мэра

До этого заместителем главы города был Сергей Чигинцев.

Сегодня, 22 июля, Наталья Котова представила нового вице-мэра по имущественным вопросам. Об этом врип главы города сообщила во время еженедельного аппаратного совещания.

Новым вице-мэром назначена начальник правового управления администрации Челябинска Надежда Рыльская. В ее обязанности, кроме правовых вопросов, будет входить контроль деятельности комитета по управлению имуществом.

«Надежда Рыльская также продолжит исполнять свои обязанности начальника правового управления администрации», — добавила Наталья Котова.

Надежда Рыльская занимает должность в администрации города с 2007 года.