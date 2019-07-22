Сегодня, 22 июля, Наталья Котова представила нового вице-мэра по имущественным вопросам. Об этом врип главы города сообщила во время еженедельного аппаратного совещания.
Новым вице-мэром назначена начальник правового управления администрации Челябинска Надежда Рыльская. В ее обязанности, кроме правовых вопросов, будет входить контроль деятельности комитета по управлению имуществом.
«Надежда Рыльская также продолжит исполнять свои обязанности начальника правового управления администрации», — добавила Наталья Котова.
Надежда Рыльская занимает должность в администрации города с 2007 года.