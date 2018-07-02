/ Китайские туристы побывают в южноуральском «Диснейленде», «красных» и промышленных музеях

Туры разной направленности подготовили в Центре развития туризма.

Делегация из Китая прилетит на Южный Урал для посещения местных достопримечательностей. Насыщенную программу подготовили для представителей иностранной делегации в Центре развития туризма Челябинской области. Поразить азиатских гостей собираются туркластером «Синегорье», гастротуром в миасский музей пельменей, а также златоустовским оружием.

За четыре дня пребывания в Челябинской области китайской делегации презентуют различные виды туризма, развиваемые в регионе: от активного до гастрономического, от промышленного до пляжного. У китайских туристов также очень популярен «красный» туризм, связанный с Октябрьской революцией и становлением Советской власти, и в Челябинске немало мест, который заинтересуют гостей из КНР — в частности музей ЧТЗ и сад Победы. — сообщили представители Центра развития туризма Челябинской области.

Программа рассчитана на 4 дня. Финальная часть поездки — посещение «Сонькиной лагуны», которую называют южноуральским «Диснейлендом».

Напомним, ранее стало известно о запуске прямого рейса, связывающего китайский Харбин и российский Челябинск. Первый полет по этому маршруту состоится 4 июля. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю — по средам, в воздухе пассажиры проведут более 6 часов. Запуск авиасообщения стал результатом сотрудничества двух регионов.