Настоящая весна: в Челябинском зоопарке проснулись медведи

Появление зверей на публике засняли на видео.

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В Челябинском зоопарке наступила настоящая весна, пробуждение медведей попало на кадры видеозаписи. Сонные звери медленно выбираются из своих домиков, где провели несколько месяцев.

«Почти все наши мишки (и бурые, и гималайские) проснулись и теперь потихоньку раскачиваются, греются в редких лучах весеннего солнца и лениво разглядывают наглых жирненьких воробьишек. Ждём тепла?», — пишут на своей странице в социальных сетях сотрудники зоопарка.

На видеозаписи видно, как медведь выходит из домика, подходит к прутьям клетки, поближе к сотруднику, чтобы поздороваться.