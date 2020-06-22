Малыш кенгуру родился в Челябинском зоопарке

Сейчас животное самостоятельно изучает окружающий мир.

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В Челябинском зоопарке пополнение. Малыш родился у пары кенгуру Беннета. Фотографиями животного в социальных сетях поделились представители зоопарка.



Семейство живёт вместе с одном вольере. Маленький кенгуру уже самостоятельно изучает окружающий мир и не прячется в сумке мамы. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, кенгуру Беннета — растительноядные. Среди их умений — прыжки на скорости выше 20 километров в час. Кроме того, данные животные могут менять направление движения прямо в прыжке, используя в качестве балансира собственный хвост.

«Передвижение прыжками на скорости выше 20 км/час энергетически выгоднее, чем, например, бежать на такой же скорости, используя все четыре ноги. В конце каждого прыжка в сухожилиях согнутых задних конечностей накапливается энергия для следующего толчка. То есть кенгуру для следующего прыжка требуется приложить минимум усилий. Нет, валлаби, конечно, умеют ходить, используя все четыре конечности, но прыжки используют намного чаще»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского зоопарка.

Наибольшую активность кенгуру Беннета проявляют в сумерках, либо рано утром. Поэтому многие посетители удивляются, что эти животные вообще есть в зоопарке. Их можно увидеть и днем их, но для этого требуется провести возле вольера некоторое время.