Челябинский зоопарк продолжает оставаться закрытым для посетителей

Ранее открытие планировалось 15 июня.

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В Челябинской области до 30 июня продлен режим повышенной готовности. До этого момента в регионе по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия, продолжает действовать запрет на работу многих объектов.

Вместе с этим также не открывается для посетителей и челябинский зоопарк, который предварительной датой открытия назначал 15 июня.

«Челябинский зоопарк закрыт для посещения с 28 марта по 30 июня включительно в соответствии с распоряжением Правительства Челябинский области от 18.02.2020 г. № 146-рп „О введении режима повышенной готовности“», — сообщили на официальной странице зоопарка в социальной сети.

Отмечается, что хоть гостей в зоопарке нет, его работники в полную силу продолжают ухаживать за животными и освещать это в соцсетях. К примеру, практически каждый день появляются интересные видео с некоторыми представителями животного мира и их интересных и, иногда, забавных ежедневных делах. Также проводятся и прямые трансляции, где сотрудники проводят виртуальные экскурсии по зоопарку.

