Насте Аитовой из Магнитогорска нужна помощь, чтобы бороться с редким недугом

Медиахолдинг ОТВ объявляет сбор средств для девочки.

15-летняя Настя Аитова страдает редкой формой эпилепсии — синдромом Тассинари. Чтобы научиться говорить и понимать окружающих, ребенку нужны постоянные курсы реабилитации. Первый уже пройден: собрать деньги помогли и читатели «Первого областного». Лечение необходимо продолжить.

До 5 лет Настя была здоровым ребенком. Пошла в детский сад. Там воспитатели заметили отклонения в развитии. Жизнь семьи превратилась в череду постоянных курсов лечения. Постоянные занятия с дефектологами и коррекционными педагогами дали результат.

«Сейчас у нее есть сдвиги, она занимается со специалистами, идет на контакт, общается с маленькими детьми, понимает, что их надо гладить, раньше такого не было, пишет, уже знает, как свою фамилию печатными буквами писать», — рассказала мама Насти Наталья Аитова.

Останавливаться нельзя. Прекращение реабилитации приведет к потере навыков. Чтобы оплатить новый курс, семье нужна помощь неравнодушных жителей Челябинской области. Медиахолдинг ОТВ и благотворительный фонд «Настоящий волшебник» объявляют сбор средств в рамках проекта «Добрые среды».

Чтобы поддержать Настю Аитову, нужно отправить смс со словом «Феникс» и суммой, которую хотите перевести, на короткий номер 900. Деньги спишутся с банковской карты Сбербанка, привязанной к вашему телефону. Также вы можете отправить такое смс на номер 3434. Тогда сумму спишут с мобильного счета. Эта опция доступна для абонентов «Билайн», «Теле2», «Мегафон», «МТС» и «Yota».