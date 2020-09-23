У 80 южноуральцев обнаружен коронавирус в минувшие сутки

Шесть из новых заболевших — школьники, сообщает региональный минздрав.

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Число заболевших коронавирусом в Челябинской области за весь период пандемии перевалило за 16 000. По данным регионального министерства здравоохранения, на утро среды, 23 сентября, число больных COVID-19 составляет 16 166 человек, 80 из которых были выявлены в прошедшие 24 часа. Из них 6 заболевших — школьники.



«Больных COVID-19 — 3 162 человек. За прошедшие сутки выписаны 75 человек. Всего 12 506 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 585 605. За прошедшие сутки — 4 596 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Всего в регионе за минувшие 24 часа скончались 3 человека. У 2 из них коронавирус был выявлен как основное заболевание. Отметим, что умершим непосредственно от болезни было больше 60-и лет.

«За прошедшие сутки умерли 3 человека. От COVID-19: пациент, 66 лет; пациентка, 77 лет. От других причин: острая ишемическая дистрофия миокарда, атеросклеротическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациент, 40 лет»,— добавили в минздраве.

Напомним, до 4 октября Челябинская область живёт в режиме повышенной готовности. Отметим, что по-прежнему действует и обязательный масочный режим в общественных местах. Людям, старше 65 лет, рекомендуется соблюдать самоизоляцию.