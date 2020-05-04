Линия по производству медицинских масок заработала в Челябинской области

Алексей Текслер анонсировал введение обязательного масочного режима.

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На Областном аптечном складе Челябинской области заработала линия по производству медицинских масок. Глава региона Алексей Текслер ознакомился с процессом производства и анонсировал введение масочного режима сначала в рекомендательном характере, а затем, возможно, и в обязательном.

Сначала в рамках пуско-наладочных работ на линии будет производиться около 100 тысяч масок в день, затем, при полной загрузке, сотрудники будут делать 5 миллионов масок в месяц. Первая партия будет отправлена в областные больницы, а затем маски начнут отправлять и в аптеки.

«Основная задача — наличие постоянного запаса масок в медицинских учреждениях. С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада. Возможно, будем заключать соглашения и с частными аптеками. Маски сертифицированы и могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках»,— сообщил Алексей Текслер.

Также глава региона поблагодарил Русскую медную компанию, которая за свой счёт приобрела эту линию по производству масок и передала её в Челябинскую область.

Кроме того, по словам губернатора, с 6 мая в области в рекомендательном характере будет введён масочный режим в общественных местах, транспорте и государственных учреждениях. А с 12 мая, возможно, будет введён обязательный масочный режим.