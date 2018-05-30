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Нарушителей противопожарного режима выслеживают с воздуха

Южноуральцы продолжают выжигать траву, несмотря на ограничения.
сегодня в 13:42
  |  Общество

Специальный летальный аппарат задействовали сотрудники 8-го отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области, чтобы отследить нарушителей противопожарного режима. Беспилотник осмотрел окрестности Каслинского района, облетев садовое товарищество «Новинки», деревню Усть-Багаряк и поселок Тайгинка. В результате сразу несколько местных жителей стали фигурантами административных дел по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ни в коем случае не допускайте пала сухой травы, неконтролируемого сжигания мусора, будьте осторожны при курении, ведь непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы. В саду, на даче всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком. Сухую траву нужно сжигать вместе с мусором в железной бочке, установленной рядом с водоёмом или ёмкостью с водой, подальше от строений. Опасайтесь сильных порывов ветра! При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений. А при обнаружении пожара или запаха гари незамедлительно звоните по телефонам пожарно-спасательной службы «101», или «01». — обратился к населению начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Жидков.

Напомним, на территории области действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено.

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