/ Меры безопасности усилят в Челябинской области после керченского теракта

Распоряжение дал Борис Дубровский.

Информацию о трагедии к Керчи, Республика Крым, проанализировал Борис Дубровский. Губернатор Челябинской области потребовал усилить в регионе меры безопасности в образовательных учреждениях. Кроме того, он пообещал максимальную помощь от области.

Челябинская область готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий взрыва и лечения пострадавших. — сообщил Борис Дубровский.

Отметим, в этом году на оборудование южноуральских школ системами безопасности, видеокамерами, кнопками экстренного вызова и тревожной сигнализацией из областного бюджета были направлены 193,37 миллиона рублей. Оснащенность образовательных учреждений соответствует требованиям антитеррористического законодательства.

Напомним, 17 октября в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Случившееся признали терактом. Взрывное устройство заложил студент того же колледжа, а перед этим он расстрелял нескольких однокашников. Сообщается, что сам террорист застрелился в том же колледже. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Больше 30 человек пострадали, 18 числятся среди погибших. В Крыму объявлен 3-дневный траур.