Народные приметы марта: о погоде, свадьбе, урожае

Наши предки тщательно следили за погодой в первом весеннем месяце

Наконец-то наступил март — первый весенний месяц. В народе про него говорят: «Март зиму ломает, новому сезону дорожку дарит». Погода в марте может быть самой разной. И даже в Челябинской области, где март считается четвертым зимним месяцем, может потеплеть до +10 градусов и пройти дождь. Кстати, наши предки по погоде в марте определяли, какими будут ближайшие дни, лето и даже осень. А еще погода в марте предсказывала, какой будет жизнь молодоженов. ИА «Первое областное» собрало интересные приметы, посвященные первому весеннему месяцу.

Приметы о погоде

В марте пошел дождь — будет богатый урожай грибов.

Часто опускаются туманы — лето будет дождливым.

Грянул гром — жди похолодания.

Если первый весенний месяц холодный и сухой — будет много хлеба.

Редкие заморозки — к урожайному году.

Приметы по дням

Существуют приметы и на каждый день марта. Например, если в первый день весны тепло и солнечно, значит, и весь месяц таким будет.

Если 2 марта облака плывут высоко и быстро — день будет ясным.

А по погоде 14 марта, например, определяли, каким будет лето. Если день выдался теплым, то и лето будет теплым, и наоборот.

Приметы о свадьбе

Мартовским молодоженам также советуют наблюдать за погодой. Например, наши предки верили, что если в день регистрации брака пошел снег, то молодая семья будет жить в достатке. Ветреная погода сулит молодоженам интересную и переменчивую жизнь. А если свадьбу играют в морозный день, то совсем скоро в семье появится крепкий малыш.