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/ «Народный дом» открыл свои двери для кыштымцев после затяжной реконструкции

«Народный дом» открыл свои двери для кыштымцев после затяжной реконструкции

Борис Дубровский одним из первых побывал в обновленном объекте культурного наследия.
сегодня в 10:35
  |  Общество

Накануне губернатор Челябинской области Борис Дубровский с рабочим визитом посетил Кыштым. Там глава региона принял участие в открытии «Народного дома» — места, где собираются творческие коллективы и неформальные объединения. Историческое здание восстановлено по решению правительства.

Понимаю, на сколько это важно для жителей Кыштыма, потому что поддержкой малых городов мы и сохраняем традиции. Надеюсь, что «Народный дом» будет центром притяжения, центром культуры всего города. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, история «Народного дома» берет свое начало в 1913 году. Кирпичное здание располагается на берегу городского пруда, до этого на его месте был деревянный склад, который преобразила местная интеллигенция. В «Народном доме» работали кружки рукоделия, устраивались вечера, выступали актеры. Не прекращало свою работу учреждение культуры и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. До 1948 года в Народном доме работал профессиональный драматический театр. В советские годы он был переименован в Дом культуры имени Максима Горького, где до начала нового века проводились общегородские мероприятия, концерты. С 1999 года является объектом культурного наследия регионального значения. В 2018 «Народный дом» отметит свой 105-летний юбилей.

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