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/ Пятью подземными переходами хотят связать Кировку с учреждениями культуры

Пятью подземными переходами хотят связать Кировку с учреждениями культуры

Переходы намерены строить на пересечении улиц Кирова и Труда.
сегодня в 19:13
  |  Общество

Единое пешеходное пространство хочет создать городская администрация в центре Челябинска, соединив Кировку с концертным залом имени Прокофьева и Государственным историческим музеем Южного Урала. План существует давно, теперь стало известно, что три точки намерены соединить подземными переходами.

Насколько это радикально влияет вообще на ход всего трафика, это большой вопрос. Движение везде ведь не такое, чтобы можно было «лететь и не останавливаться». Вот этот подземный переход будет также увязан с переходом на набережную, потому что позволит перейти на уровень, который ниже уровня земли на Кирова. И поэтому возникновение перехода, скорее всего, необходимость. Он, конечно, уже будет создан с учетом современных норм, с лифтами и со всеми маломобильными, скажем так, решениями, которые должны быть при современном законодательстве. — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель компании «УралНИИСтромпроект» Василий Важенин.

Известный среди молодежи специалист по развитию городской среды, именующий себя челябинским урбанистом, Лев Владов не согласен с проектом. По его мнению, подземные переходы никогда не были панацеей для загруженных дорог.

Если поставить подземные переходы, это никак не повлияет на пропускную способность улиц, потому что она не зависит от количества пешеходных переходов, а определяется самым узким местом дороги на пути движения. Пробки убираются с помощью правильного светофорного регулирования, но никак не убиранием наземных пешеходных переходов. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Лев Владов.

Также челябинский урбанист назвал подземный переход недоступной средой для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и мам с колясками.

Добавим, что всего переходов будет 5. Строительство хотят начать в 2019 году.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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