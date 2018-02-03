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/ Челябинский историко-культурный центр признали одним из лучших музеев военной истории

Челябинский историко-культурный центр признали одним из лучших музеев военной истории

Конкурс среди регионов прошел в память о Сталинградской битве.
сегодня в 13:14
  |  Культура

Память о войнах, в которых участвовали Россия и Советский Союз, в Челябинской области бережно хранит Центр историко-культурного наследия. Об этом знает весь Южный Урал, а теперь и Россия — экспозицию Центра историко-культурного наследия признали одной из лучших среди музеев военной истории других регионов.

По итогам работы комиссии победителями и призерами конкурса признаны Музейно-выставочный центр Тамбовской области, Филиал Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной краеведческий музей», занявший 1 место; Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области «Военно-исторический музей-заповедник», город Остров, расположившийся на 2 месте; и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия города Челябинска» — 3 место. — рассказали сайту «Первый областной» в Российском военно-историческом обществе.

Конкурс среди региональных музеев проводился в память о Сталинградской битве и в честь 75-й годовщины Победы советских войск в этом сражении.

Напомним, что 2 февраля в Челябинске появился Музей Сталинградской битвы. Открыли его в одной из школ. На торжественной церемонии присутствовали ветераны и первые лица города, а также депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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