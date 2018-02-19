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/ Главный «культурный» бухгалтер уволен за откат в 200 тысяч на Южном Урале

Главный «культурный» бухгалтер уволен за откат в 200 тысяч на Южном Урале

Прокуратура выявила нарушения в ходе проверки.
сегодня в 16:37
  |  Происшествия

Начальник «Централизованной бухгалтерии учреждений культуры Чесменского района» уволена за взятку. Причиной стала утрата доверия к руководителю. Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки.

Установлено, что начальник муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Чесменского района Челябинской области» получила денежные средства в виде взятки в размере 200 тысяч рублей за совершение действий, способствовавших получению взяткодателем стимулирующей надбавки в максимально возможном размере. В настоящее время следственными органами в отношении указанного лица возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Отметим, что соответствующее представление направлено начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры администрации Чесменского района». Расследование уголовного дела продолжается.

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