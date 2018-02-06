Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.63 +0.59 70.5 +0.4
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе в магазинах

Южноуральцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе в магазинах

Сервис уже начали тестировать в России.
сегодня в 12:50
  |  Общество

Нововведение может заработать во втором квартале этого года. Пока предполагается, что снять наличные на кассах можно будет или при покупке, или без привязки к оплате товара.

Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников госбанка. — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Если внедрить систему удастся, любой желающий сможет запросить у кассира нужную сумму наличных и ввести пин-код. После этого банк одобряет операцию. На запрашиваемую сумму введут лимит. Каким именно он будет, пока не сообщается.

При этом воспользоваться услугой, скорее всего, смогут только клиенты банка-инициатора в тех точках, где именно он осуществляет обслуживание. Также есть вероятность, что разработку возьмет на себя Mastercard.

Общество
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
01.02.2018
Челябинцы рассказали, куда предпочитают вкладывать деньги
Общество
Сбербанк и Газпром готовы присоединиться к финансированию Уральской ВСМ
22.01.2018
Сбербанк и Газпром готовы присоединиться к финансированию Уральской ВСМ
Общество
Управляющий «Сбербанка» на Южном Урале возглавил попечителей челябинской филармонии
19.12.2017
Управляющий «Сбербанка» на Южном Урале возглавил попечителей челябинской филармонии
Общество
«Быстрые» деньги в МФО. Эксперты ЦБ о плюсах и минусах микрозаймов
04.12.2017
«Быстрые» деньги в МФО. Эксперты ЦБ о плюсах и минусах микрозаймов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Y77
13:35, 06.02.2018
А почему только Южноуральцы? Хотят вообще-то по всей стране. И да, в Европе и Израиле это уже давно есть.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
сегодня в 19:52
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
Происшествия
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
сегодня в 19:07
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
Общество
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
сегодня в 18:27
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
Общество
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
сегодня в 18:16
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
Общество
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 17:40
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
сегодня в 17:25
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
Политика
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
сегодня в 17:22
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
сегодня в 17:08
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна