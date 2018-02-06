/ Южноуральцы смогут снимать деньги с банковской карты на кассе в магазинах

Сервис уже начали тестировать в России.

Нововведение может заработать во втором квартале этого года. Пока предполагается, что снять наличные на кассах можно будет или при покупке, или без привязки к оплате товара.

Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников госбанка. — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Если внедрить систему удастся, любой желающий сможет запросить у кассира нужную сумму наличных и ввести пин-код. После этого банк одобряет операцию. На запрашиваемую сумму введут лимит. Каким именно он будет, пока не сообщается.

При этом воспользоваться услугой, скорее всего, смогут только клиенты банка-инициатора в тех точках, где именно он осуществляет обслуживание. Также есть вероятность, что разработку возьмет на себя Mastercard.

