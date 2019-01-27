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/ Завтра в России стартует Киберпонедельник, еще одна долгожданная онлайн-распродажа

Завтра в России стартует Киберпонедельник, еще одна долгожданная онлайн-распродажа

Рассказываем, как не попасть на уловки магазинов и не потратить лишние деньги.
сегодня в 16:00
  |  Общество

28 января в России стартует вторая после черной пятницы онлайн-распродажа — Киберпонедельник. Множество интернет-магазинов участвуют в данной акции, а значит, у покупателей будет возможность найти и приобрести товары с большой скидкой. Распродажа продлится до 30 января.

Чтобы не потерять голову и не купить ненужные вещи, а также не попасться на уловки недобросовестных продавцов, воспользуйтесь несколькими советами, которые помогут вам получить от киберпонедельника только выгоду и радость от удачного шопинга.

  1. Заранее продумайте, что именно вам необходимо купить. Лучше всего сразу определить бюджет, который вы готовы потратить на приобретение нужной вещи.

  2. Не оформляйте заказ на первом же сайте. Проверьте несколько предложений от разных магазинов. Также, рекомендуем проверить цены на товары нужной вам категории в магазинах, которые не устраивают распродажу. Это поможет вам не стать жертвой недобросовестных продавцов, искусственно завышающих цену.

  3. Проверьте стоимость доставки. Не всегда выгодно «добивать» заказ до суммы, после которой доставка будет бесплатной, иногда выгоднее оплатить ее. Кстати, можно предложить друзьям заказать товары вместе с вами, тогда и доставку оплачивать не придется, и друзья смогут купить нужные вещи по выгодной цене.

  4. Обязательно изучите возможность обмена и возврата в выбранном вами магазине. Чаще всего, возврат оплачивает покупатель и ему не возмещают стоимость доставки. Реже, вещь можно принести в филиал магазина в вашем городе. Помните, что некоторые товары вообще не подлежат обмену и возврату!

  5. Оплачивая покупки будьте бдительны, не вводите свои данные на неизвестных вам сайтах. Желательно создать для покупок в интернете виртуальную карту или выделить для этого только одну из банковских карт и держать на ней строго ограниченную сумму.

Удачных и выгодных покупок!

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