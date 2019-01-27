/ Завтра в России стартует Киберпонедельник, еще одна долгожданная онлайн-распродажа

28 января в России стартует вторая после черной пятницы онлайн-распродажа — Киберпонедельник. Множество интернет-магазинов участвуют в данной акции, а значит, у покупателей будет возможность найти и приобрести товары с большой скидкой. Распродажа продлится до 30 января.
Чтобы не потерять голову и не купить ненужные вещи, а также не попасться на уловки недобросовестных продавцов, воспользуйтесь несколькими советами, которые помогут вам получить от киберпонедельника только выгоду и радость от удачного шопинга.
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Заранее продумайте, что именно вам необходимо купить. Лучше всего сразу определить бюджет, который вы готовы потратить на приобретение нужной вещи.
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Не оформляйте заказ на первом же сайте. Проверьте несколько предложений от разных магазинов. Также, рекомендуем проверить цены на товары нужной вам категории в магазинах, которые не устраивают распродажу. Это поможет вам не стать жертвой недобросовестных продавцов, искусственно завышающих цену.
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Проверьте стоимость доставки. Не всегда выгодно «добивать» заказ до суммы, после которой доставка будет бесплатной, иногда выгоднее оплатить ее. Кстати, можно предложить друзьям заказать товары вместе с вами, тогда и доставку оплачивать не придется, и друзья смогут купить нужные вещи по выгодной цене.
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Обязательно изучите возможность обмена и возврата в выбранном вами магазине. Чаще всего, возврат оплачивает покупатель и ему не возмещают стоимость доставки. Реже, вещь можно принести в филиал магазина в вашем городе. Помните, что некоторые товары вообще не подлежат обмену и возврату!
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Оплачивая покупки будьте бдительны, не вводите свои данные на неизвестных вам сайтах. Желательно создать для покупок в интернете виртуальную карту или выделить для этого только одну из банковских карт и держать на ней строго ограниченную сумму.