/ Парень, который перевозил наркотики в желудочно-кишечном тракте, пойдет под суд в Челябинске

Расследование уголовного дела завершено.

В начале этого года сотрудники транспортной полиции задержали 20-летнего пассажира поезда Красноярск — Адлер. Его доставили в больницу в Челябинске. Там в желудочно-кишечном тракте подозреваемого обнаружили инородные предметы овальной формы.

После проведения медицинских процедур у задержанного было изъято 52 капсулы с веществом растительного происхождения. Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое капсул представляет собой наркотическое вещество массой 320 граммов, что является крупным размером. — уточнили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Вину молодого человека полностью доказали. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Советский суд города Челябинска для принятия законного решения.

