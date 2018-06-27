/ «Цифра» изменит рынок коммерческих перевозок в России

Перспективы логистического бизнеса обсуждали на Петербургском экономическом форуме.

Правила игры на рынке коммерческих перевозок изменятся с переходом на цифровые платформы, уверены эксперты отрасли. Свое слово в IT-решениях для грузоперевозчиков уже сказали поставщики нефтепродуктов: их топливные карты станут частью большого комплекса цифровых услуг, без которых ключевые игроки рынка уже не видят развития своего бизнеса.

Перспективы логистического бизнеса обсуждали на Петербургском экономическом форуме. В дискуссии о новых технологиях в сфере перевозок участвовали представители компаний Globaltruck, «Дженти», «Деловые линии», «Монополия», «ЛидерТранс» и ПИТЕРАВТО.

Топливные сервисы станут виртуальными

Свою цифровую платформу ОПТИ 24 на ПЭФ представила компания «Газпром нефть». Платформа объединяет сервисную карту для безналичной оплаты топлива и других услуг, онлайн-систему управления бизнесом, различные цифровые продукты и сеть АЗС для коммерческого транспорта. Управлять выдачей новых карт сотрудникам, блокировкой и установкой лимитов предлагают прямо в личном кабинете на базе сайта или мобильного приложения. Здесь же есть возможность следить за всеми транзакциями, просматривать информацию по каждой АЗС с детализацией по ценам и услугам, прокладывать маршруты с учетом ближайших станций и пунктов сервиса. Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов называет платформу новой экосистемой рынка грузоперевозок и логистики: «Удобные и понятные цифровые решения являются основой современной коммуникации и коммерческих отношений. Мы становимся более открытыми, удобными для клиентов и партнеров, и платформа ОПТИ 24 является этому доказательством». Новые технологии позволят в корне изменить опыт взаимодействия клиентов с компанией, говорят в «Газпром нефти». Раньше для получения карты нужно было заключать договор, оплачивать аванс в банке, ждать, когда курьер доставит карту, и только после этого ехать на заправку. Теперь же можно заключить договор дистанционно и через мобильное приложение создать несколько виртуальных карт, контролируя в одном окне все транзакции по ним. Это создаст дополнительную экономию для крупных перевозчиков, работающих с субподрядчиками. Открывать сервисные карты станет проще, к тому же виртуальную карточку можно эмитировать на ограниченный срок и на определенном маршруте. Система рассчитана не только на собственные заправочные станции компании. «Мы не замыкаемся на собственной сети, потому что понимаем, базовая потребность клиентов — получить сервис на всем маршруте. Поэтому там, где нет наших АЗС, мы закрываем потребности партнерской сетью. Собственных объектов в России и странах СНГ у нас более 1400, а карты принимаются на 2600 АЗС», — говорит начальник департамента клиентских решений дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Алексей Бобров. «Газпром нефть» давно двигалась к переходу на «цифру», постепенно переводя корпоративных клиентов с талонов на систему топливных карт. К концу 2015 года карты принимали на 2,3 тыс. АЗС «Газпромнефть» и партнеров. Достигнув своеобразного потолка в экстенсивном развитии, поставщик нефтепродуктов перешел на онлайн-процессинг и начал создавать сеть специализированных АЗС для корпоративного сектора. Первая такая станция появилась в конце 2017 года. Для клиентов готовят множество полезных сервисов на базе ОПТИ 24. Это будут маршрутные сервисы для построения оптимального пути из точки А в точку Б с учетом стоимости топлива. Планируется коллаборации с финансовыми компаниями, страховщиками и банками. Уже в ближайшее время на платформе станет доступна оплата счетов системы «Платон» и штрафов ГИБДД прямо с топливного счета. Кроме того, на базе ОПТИ 24 компания представит услугу хеджирования стоимости топлива. Пока на рынке подобных решений по оптимизации расходов на топливо не предлагает ни одна компания. «Газпром нефть» реализует большую часть известных на сегодняшний день стратегий хеджирования, чтобы важной для клиента была не только цена, но и сама стратегия ценообразования.

Транспортные операторы превратятся в IT-компании

По словам директора Центра цифровой трансформации и руководителя проектной работы Московской школы управления «Сколково» Николая Верховского, технологии сделают доставку груза от точки до точки «бесшовной», быстрой и безопасной. Это особенно актуально в условиях, когда компании концентрируются на интермодальных перевозках. Груз можно будет проследить на всех этапах и при необходимости быстро перестроить маршрут доставки под потребности клиента. Еще один участник дискуссии на Петербургском форуме, старший партнер McKinsey & Company Ермолай Солженицын обозначил несколько других трендов рынка коммерческих перевозок. Во-первых, это максимальная близость компании к точке возникновения спроса. Она актуальна ввиду конкуренции цифровых и традиционных каналов продаж. «Участники рынка стараются понять, кто, сколько и как заказывает, чтобы планировать свои мощности, производство и каналы, соответственно второй тренд — это эффективное управление рабочим капиталом: если мы более четко видим, какой поток в каком направлении идет, то это дает возможность лучше учитывать спрос», — считает Ермолай Солженицын. По сего словам, логистические компании в ближайшее время начнут активно задействовать партнеров на этапе последней мили — доставки от склада до клиента. Такими партнерами могут стать, например, стартапы, которые появились в этой области. Это поможет сократить расходы на развитие инфраструктуры пунктов выдачи заказов. Ключевым же трендом эксперты дискуссии единогласно называют интеграцию IT-систем тех, кто заказывает, кто перевозит и тех, кто производит. «Технологии уже в такой степени определяют развитие отрасли коммерческих перевозок, что многие компании думают не о том, насколько они транспортные, а насколько они IT-компании. В целом задача „цифры“ в том, чтобы с учетом наличия данных, стартапов, а также очагов инноваций внутри компании объединить все элементы в эффективный и понятный рабочий процесс», — делится своим видением ситуации представитель McKinsey & Company. Генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани подтверждает, что единая IT-платформа — своевременное решение для рынка. Так крупнейший логистический оператор России все чаще выбирает поставщиков, которые могут предложить цифровые решения. Компания отказалась от взаиморасчетов за наличные и уже оценила преимущества виртуальных топливных карт «Газпром нефти». Онлайн-управление картами значительно снизило временные затраты сотрудников и позволило автоматизировать внутренние бизнес-процессы.