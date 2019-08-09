На Южном Урале пойманы мужчины с растительным наркотиком

Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В Магнитогорске на железнодорожном перегоне «Красная Башкирия — Магнитогорск — Пассажирский» задержали двух мужчин. Оказалось, что местные жители имели при себе растительный наркотик.

Во время проведения досмотра сотрудники полиции обнаружили у мужчин полимерные пакеты с растительным веществом. Содержимое отправлено на проверку.

«Эксперты подтвердили, что в пакетах у мужчин находился растительный наркотик: 164 грамма у 34-летнего задержанного и 73 грамма у 32-летнего. Оба магнитогорца пояснили, что нарвали наркосодержащее растение для личного употребления», — пояснили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении мужчин завели уголовное дело по статье 228 УК РФ.