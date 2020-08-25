Наравне со всеми из режима ограничений выходит Нагайбакский район

Ранее была озвучена информация о сохранении запрета на массовые мероприятия.

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В Челябинской области глава Нагайбакского района Иван Сурменев принял решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий. Вопрос обсудили на заседание районного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Главный врач районной больницы села Фершампенуаз Гульнара Байтерякова отметила, что на территории района зафиксирована вспышка заболеваемости.



«Многие контактные, те, кто общался с больными ковидом, продолжают посещать общественные места, магазины, причем без масок. Предписание Роспотребнадзора приходит только через две недели, а до этого у нас нет полномочий для ограничения в отношении данных граждан», — отмечает Гульнара Батерякова.

Однако решение, которое было принято на заседании в местной администрации, нельзя реализовать.

«Полномочий у местной власти таких нет, это полномочия высшего должностного лица. Поэтому никаких запретов они не сохранили. Видимо, неопытность главы, который не так прокомментировал эту ситуацию. Были даны рекомендации, которые нужно соблюдать все нормы при проведении массовых мероприятий», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Как отметила первый вице-губернатор, эпидобстановка в Нагайбакском районе остается достаточно стабильной и ничем не отличается от ситуации в других районах области. Жителям района, как и всего региона, необходимо соблюдать меры профилактики и санитарные нормы, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.