Движение на семи улицах ограничат сегодня в Челябинске

В городе продолжаются ремонтные работы.

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В Челябинске подрядчики продолжают приводить дороги в порядок. В связи с ремонтными работами сегодня, 31 августа, в городе будет перекрыто движение сразу на семи улицах. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«На улице Мира на участке от Сталеваров до Румянцева будут делать монтаж бортового камня и пандусов, а также устройство асфальтобетонного покрытия. На улице Жукова будут устанавливать бордюрный камень»,— сообщили в администрации.

Бордюрный камень также будут устанавливать на улицах Островского, Нахимова и Индивидуальная. На улице Кирова на участке от Братьев Кашириных до проспекта Победы будет вестись устройство асфальтобетонного покрытия, в связи с чем также возможно перекрытие движение. То же самое будут делать и на улице Радонежская.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут во избежание неприятных ситуаций.