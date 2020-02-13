Президент России принял решение провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Однако его сделают выходным.
«Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних», — подчеркнул Владимир Путин.
Также глава государства согласился с предложением рабочей группы поручить проведение голосования Центризбиркому.
С юридической точки зрения внесение поправок будет выглядеть следующим образом: сначала закон примет парламент, затем президент специальный документ и даст возможность для проведения общероссийского голосования. Они вступят в силу в случае всенародного одобрения.